華碩謝明傑：台灣擅長軟硬體整合 扮健康產業後盾

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（中央社記者吳家豪台北17日電）電腦品牌廠華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑今天出席智慧醫療及照護論壇表示，疫情加速產業轉型，台灣資通訊產業擅長軟硬體整合，將成為各科技廠進軍健康產業的強大後盾。

謝明傑今天受邀以「智慧科技帶動精準健康」為題，分享創新科技如何促進健康產業發展。

華碩發布新聞稿指出，謝明傑認為台灣智慧醫療結合頂尖醫學與資通訊優勢，透過健康穿戴、雲端、物聯網及人工智慧（AI）大數據分析等技術，以使用者為中心，提供客製化醫療及照護，加上完整健保資料庫，為台灣精準健康奠下堅實基礎。

他表示，全球高齡化趨勢衍生龐大醫療與慢性病管理照護需求，近來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，更加速產業轉型，醫學與科技跨領域合作的智慧醫療應運而生，尤其台灣資通訊產業興盛，且擅長軟硬體整合，將成為各科技廠進軍健康產業的強大後盾。

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謝明傑以布局智慧醫療為例，指出華碩擁有符合醫療認證的演算法、行動裝置技術開發能力，以及全台最大、超過500人的人工智慧專責研發團隊，加上高速繪圖處理器（GPU）運算雲端資源，可在預防保健、數位診斷、遠距照護等領域，提供全方位解決方案。

華碩在論壇會場展示ASUS VivoWatch智慧健康錶、手持式超音波等智慧醫療產品；其中手持式超音波採無線輕量化設計，能將超音波檢查的益處，從診間延伸至急診、救護車、居家照護等場域，強化行動、遠距醫療應用，提升患者就醫環境及服務品質。（編輯：張均懋）1110617