市場憂台美利差擴大 龔明鑫：台美升息背景不同

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（中央社記者謝方娪台北18日電）為打通膨，美國聯準會（Fed）3月至今累計升息6碼、台灣央行累計升息1.5碼，國發會主委龔明鑫表示，美國通膨率已相當高，和台灣情況不同，且美、台升息前利率水準也不同。

為控制高漲的通膨預期，美國聯準會6月大動作升息3碼，不過台灣央行僅升半碼，市場憂心台美利差持續擴大，龔明鑫今天出席「地方創生線上PAY」記者會，接受媒體聯訪時指出，台、美升息條件有2大不同。

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第一，台、美通膨情況不同，美國現在物價上漲率飆得非常高、已逾8%水準，台灣現在僅3%多；第二，台、美升息前利率水準不同，美國升息前基準利率區間是0至0.25%，台灣原先利率就在1%多。

龔明鑫也指出，台灣央行此次升息有經過一些設計，雖然升息僅半碼，但新台幣存款準備率同步調升1碼，事實上可帶來資金緊縮效果，但又不同於直接升息，並不會影響借款人直接利率負擔。（編輯：郭無患）1110618