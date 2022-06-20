本土疫情受控 調查：景氣展望、大額消費意願回升

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布6月國民經濟信心調查，近期本土疫情受控，景氣展望指數從5月的-25.9反彈到6月的-12.8，大額消費意願回升，主要央行緊縮預期降溫也讓股市情緒回揚。

國泰金調查指出，近期本土疫情受控，景氣展望上揚，大額消費意願回升。景氣展望指數從5月的-25.9反彈到6月的-12.8，現況指數則從5月-43.8走低至6月的-48.2；民眾薪資上漲預期指數從5月的0.6微升到6月的0.8，大額消費意願指數也從5月的-9回揚到6月的-0.8。

調查指出，房屋交易調查方面，賣房意願指數從5月的-8.3下滑到-12.2，是2021年11月以來新低，買房意願指數也從5月的-52.6走低到-53.5，是近37個月以來低點，反映近期民眾買賣房意願都下降。

股市部分，調查顯示，5月全球主要央行貨幣政策緊縮預期略有降溫，台股跟隨國際股市震盪反彈，民眾對股市的樂觀指數從5月的-12.9回升到-1.6，風險偏好指數從5月的2.9微降到2.2。

在總體經濟面，調查顯示，民眾對台灣今年經濟成長率的平均預期值為2.83%，低於5月的3.09%，74%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對今年平均通膨預期值為2.90%，較5月的2.66%明顯上升。

國泰金表示，本次調查期間為6月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收1萬8870份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1110620