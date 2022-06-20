晶華捷絲旅首度進軍海外 插旗日本大阪12月見客

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（中央社記者江明晏台北20日電）晶華酒店今天宣布，旗下捷絲旅Just Sleep品牌首度進軍國際，海外首間據點插旗日本大阪心齋橋，預計2022年12月開幕，鎖定國境開放、國際旅遊起飛的商機。

晶華酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep品牌進軍國際，晶華國際酒店集團今天宣布與日本房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.簽屬合作協議，晶華接受委託並將以捷絲旅為品牌經營，管理其位於日本大阪心齋橋的飯店物業。

晶華說明，該酒店將成為捷絲旅品牌旗下的第10個據點，也是捷絲旅首度插旗海外，名為捷絲旅大阪心齋橋館的據點已積極展開軟硬體整建工程，預計2022年12月開幕。

晶華指出，捷絲旅大阪心齋橋館強打交通便利、服務細膩以及設計風格3大特點，飯店所在位置距離日本大阪的觀光旅遊勝地心齋橋地鐵站步行僅需5分鐘的時間，從關西國際機場搭乘地鐵不到1小時即可抵達飯店，從大阪機場搭計程車更是只需要25分鐘的車程。

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捷絲旅大阪心齋橋館擁有100間客房，客房大小約為12到16平方公尺，平均房價暫定為每晚1萬元日幣，設計上延續捷絲旅融入當地街區元素的風格，在新潮中展現在地文化底蘊。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧表示，捷絲旅大阪心齋橋館是捷絲旅Just Sleep品牌進軍海外的第一個據點，預計2022年年底的開幕日正值國境開放、國際旅遊起飛之際，飯店鎖定的客源除了日本內需的商務與觀光旅遊之外，廣大的台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客也是重點目標之一，憑藉著捷絲旅在台灣多年累積下來的知名度，期望台灣旅客也可在日本延伸對捷絲旅的支持。（編輯：趙蔚蘭）1110620