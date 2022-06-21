富智康攻電動智慧車 中國南京研發中心成重鎮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海旗下富智康強攻電動車和智慧車應用，中國南京研發中心積極招募相關工程師，鎖定智慧座艙、5G通訊、車聯網等技術。

富智康（FIH）積極布局電動車和智慧車技術應用，南京研發中心日前公告擴大招募電動車相關基頻（Baseband）和開發板系統軟體（BSP）工程師，須具備車載座艙產品電子硬體設計包括車用資通訊娛樂系統（IVI）和車身控制器（BCM）開發能力。

此外，南京研發中心也招募驅動研發工程師，須具備智慧座艙系統的嵌入式軟體BSP開發能力；並招募醫療和穿戴產品應用的創新結構工程師，要求有關鍵機構元件包括液晶面板、照相鏡頭、揚聲器、電池模組在散熱、電磁相容性等技術開發設計能力。

富智康去年與品牌車廠Stellantis設立合資公司，布局車用智慧座艙和車聯網方案，富智康在年報中預期，先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案、智能座艙解決方案及多功能車用資訊娛樂系統，不久可成為業務發展動力。

根據資料，富智康南京研發中心成立於2007年，布局行動終端、汽車電子、人工智慧物聯網（AIoT）等研發設計，資本額約1750萬美元；產業人士指出，富智康汽車電子主要客戶包括中國百度阿波羅汽車、吉利汽車、中汽創智汽車、宇通客車等。（編輯：楊蘭軒）1110621