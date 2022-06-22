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外資反手賣超台積電 聯電和鴻海土洋對作

2022/6/22 18:14
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台股今天大跌380點失守15400點，三大法人賣超215.28億元，外資今天大賣聯電、華航、玉山金、鴻海，反手賣超台積電；投信則買超聯電和陽明，也買超鴻海。

台股加權指數今天大跌380.89點，收在15347.75點，成交值新台幣2785.32億元，加計盤後2820.97億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超215.28億元，其中自營商買超8.10億元，投信買超0.98億元，外資及陸資賣超224.36億元。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2232口至8001口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2302口至1萬6592口。

觀察外資法人買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天大買元大台灣50反1、兆豐金、群創、國泰智能電動車、長榮、國泰臺灣加權反1，買超均超過萬張，其中買超元大台灣50反1達5.08萬張。

另一方面，外資大賣聯電、華航、玉山金、鴻海、國泰台灣5G+、元大台灣50，賣超均超過萬張，各約4.17萬張、1.61萬張、1.39萬張、1.09萬張、1.08萬張、1.08萬張，台積電今天也遭外資賣超約8516張。

投信法人今天買超聯電和陽明各約2.07萬張和1.37萬張，買超鴻海3842張；另一方面，投信賣超群創、兆豐金、中鋼、興富發各約6.42萬張、2.18萬張、1.31萬張、1.29萬張。

群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪指出，投信法人第2季台股績效恐不佳，可能提前結帳獲利了結入袋為安，6月底前投信法人持股比重高的個股，股價波動幅度大。

展望台股後市，法人表示，台股今天回吐21日漲幅，日K線以實體長黑再次跌破20日低點約15346點，反彈行情曇花一現，預料台股延續弱勢整理格局，市場關注美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天晚間至23日赴美國國會聽證會發言內容。

展望到7月中旬，容逸燊表示，7月上旬將公布美國聯準會（Fed）會議紀要、以及美國將公布非農就業數據，台股觀察重點仍在7月13日美國將公布6月消費者物價指數（CPI），將牽動7月27日美國聯準會（Fed）利率決策會議升息動向。

台積電和大立光將在7月中旬陸續舉辦法人說明會，釋出第3季營運展望，也將牽動電子權值股表現。（編輯：張均懋）1110622

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