房屋稅基調整 彰化縣睽違近40年標準單價調高60%

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（中央社記者張璦台北22日電）今年13個縣市逢房屋稅基評定年度，財政部指出，已有8個縣市公告調整結果，其中，彰化縣房屋標準單價睽違近40年首次調整、一口氣拉高60%，7月1日起新成屋適用；剩下5個縣市已開會、未公告。

房屋稅計算方式為「稅基乘以稅率」；各地方政府的不動產評價委員會，將根據房屋標準單價、折舊率、地段率等指標，評定房屋現值，即房屋稅「稅基」，每3年重行評定一次。

財政部輔導地方政府將稅基合理化，今年適逢評定的13個縣市中，8個縣市已公告調整結果，除調升地段率，其中彰化縣、台東縣、雲林縣 、南投縣和屏東縣調高房屋標準單價。

值得注意的是，彰化縣自民國73年未調整房屋稅基，這次一口氣將標準單價拉高60%，今年重新評定後的標準單價，112年期適用。

房屋標準單價是依房屋構造、用途類別及總層數等要件計算而來。財政部賦稅署官員表示，彰化縣調高標準單價，影響的是新成屋價值認定；也就是說，舊屋不會受此影響，其房屋稅基變化，大致上端視折舊率、地段率調整，並將於6月30日公告、7月1日適用。

與此同時，賦稅署官員指出，另5個適逢評定的縣市，即新竹縣市、嘉義縣市和基隆市已開會研議，尚未公告。

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為督促地方政府合理調整房屋稅基，財政部去年表態，考慮要求地方政府的稅基評定結果，須報財政部備查或核定才能實施；對此，賦稅署官員今天表示，近期已修正不動產評價委員會組織規程，將制度建立完備，讓地方政府有所依循，財政部將尊重地方自治。

此外，房屋稅另一重點在於稅率，六都及新竹縣市有共識調高囤房稅率，針對非自住房屋稅率最高調整至3.6%，部分縣市有望自7月1日起實施；財政部先前粗估，這波稅率調整將會反映在明年房屋稅，估計1年可帶來約新台幣10億元以上賦稅收入。（編輯：張均懋）1110622