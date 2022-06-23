訊芯高速光纖收發模組看佳 訂單能見度到第4季

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY今天上午舉行股東會，通過每股配發現金股利新台幣2.56元，訊芯-KY指出，下半年高速光纖收發模組業績看佳，訂單能見度到第4季。

展望下半年產業景氣，訊芯-KY審慎保守看待，主要是供應鏈有特定晶片缺料、也有部分晶片存貨拉高的狀況。此外，全球通膨升息變數排擠智慧型手機等終端消費性電子產品的需求，下半年手機應用感測元件和系統級封裝（SiP）會比較辛苦。

至於高速光纖收發模組，訊芯-KY指出產品拉貨力道可期，主要是越南廠今年可逐季放量，社群網站客戶需求穩健，對資料中心功能要求高，帶動高速光纖收發模組需求，預期下半年業績可較上半年佳。

訊芯-KY透露，400G高速光纖收發模組已經出貨，800G產品已經打樣，因應社群網站客戶資料中心布建需求。

展望今年營運，訊芯-KY預期第2季開始營運可逐步好轉，單季業績高峰估落在第4季，高速光纖收發模組訂單能見度可到第4季，感測元件和系統級封裝要看客戶拉貨狀況，能見度大約1個月至2個月左右。

法人指出，高速光纖收發模組占訊芯-KY整體業績比重近50%，感測元件加上系統級封裝占比約3成至4成。

在產能布局，訊芯-KY表示，因應國際地緣政治變數，美系客戶以越南廠產能供應為主，中國廣州中山廠以在地客戶為主；越南河內廠持續量產貢獻業績，北江廠正整地興建廠房，完工後初期產能以高速光纖收發模組為主，未來越南產能將以北江廠為首。

法人表示，目前越南廠占業績比重約3成多，未來目標可提升超過4成。（編輯：楊凱翔）1110623