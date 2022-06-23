更多編輯台推薦新聞：
影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世
國際

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

永豐餘：永道射頻、永豐餘工紙上市案進行中

2022/6/23 12:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北23日電）永豐餘投控今天召開股東會，總經理駱秉正表示，面對全球經濟放緩等不確定因素，永豐餘今年將以穩健發展為主軸；旗下永道射頻預計今年申請上市，工紙事業群則預計以台灣、越南2區為主體申請上市。

駱秉正表示，永豐餘加速旗下子公司孵化進軍資本市場，至今已有太景-KY、申豐及消費品事業群永豐實上市。

在醣經濟下的新材料開發方面，駱秉正提到，子公司新川創新公司結合林漿紙事業群，從食安領域跨入農業和紡織業，今年預計將可以量產非塑農地膜，減少農民種植時的塑膠使用量。

會後媒體詢問，永道射頻是否會以KY股模式申請上市；永豐餘副總經理殷國堂說明，永道射頻主體在中國大陸揚州，如果要在台上市那就要以KY身分申請，實際模式會等確定後再公告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於揚州廠營運狀況，殷國堂表示，揚州廠目前有3條產線，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，這兩年來處於非常態情況而影響獲利，但永豐餘在中國大陸市占率不高，定價能力有限，且同業間經營成本差不多，面對的挑戰相似，目前也尚無調整產線的計畫。

永豐餘2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣3.13元，股東會今天通過發放每股現金股利1.5元。（編輯：楊蘭軒）1110623

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族