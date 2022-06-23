永豐餘：永道射頻、永豐餘工紙上市案進行中

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（中央社記者賴言曦台北23日電）永豐餘投控今天召開股東會，總經理駱秉正表示，面對全球經濟放緩等不確定因素，永豐餘今年將以穩健發展為主軸；旗下永道射頻預計今年申請上市，工紙事業群則預計以台灣、越南2區為主體申請上市。

駱秉正表示，永豐餘加速旗下子公司孵化進軍資本市場，至今已有太景-KY、申豐及消費品事業群永豐實上市。

在醣經濟下的新材料開發方面，駱秉正提到，子公司新川創新公司結合林漿紙事業群，從食安領域跨入農業和紡織業，今年預計將可以量產非塑農地膜，減少農民種植時的塑膠使用量。

會後媒體詢問，永道射頻是否會以KY股模式申請上市；永豐餘副總經理殷國堂說明，永道射頻主體在中國大陸揚州，如果要在台上市那就要以KY身分申請，實際模式會等確定後再公告。

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至於揚州廠營運狀況，殷國堂表示，揚州廠目前有3條產線，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，這兩年來處於非常態情況而影響獲利，但永豐餘在中國大陸市占率不高，定價能力有限，且同業間經營成本差不多，面對的挑戰相似，目前也尚無調整產線的計畫。

永豐餘2021年每股稅後盈餘（EPS）新台幣3.13元，股東會今天通過發放每股現金股利1.5元。（編輯：楊蘭軒）1110623