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南亞科：黑天鵝多 第3季旺季恐面臨修正

2022/6/23 15:45
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（中央社記者張建中新北23日電）南亞科總經理李培瑛今天表示，黑天鵝還蠻多，第3季雖是傳統旺季，仍會修正；若通膨持續影響，修正情況可能延續到第4季。

南亞科今天舉行新廠動土，李培瑛受訪時說，市場充斥各種負面因素，包括封城、通膨，消費者信心受到影響，下半年挑戰會稍微高一點。

李培瑛表示，第3季雖然是傳統旺季，還是會面臨修正，今年看起來黑天鵝還蠻多，原先認為市況較佳的伺服器市場，因為通膨影響，狀況也比預期差一點。他說，第4季情況還要再觀察，若通膨持續影響，修正情況可能延續到第4季。

李培瑛強調，波動是正常的，南亞科有多元化的營運，有800多個客戶，可望相對穩定，未來將可迎接市場回復。他說，動態隨機存取記憶體（DRAM）是5G、人工智慧（AI）等智慧世代關鍵零組件，南亞科會繼續深耕。

南亞科董事長吳嘉昭表示，美國通膨非常嚴重，俄烏戰爭加速通膨突然上升，使得消費者縮手；另外，中國大陸封城讓部分廠商無法生產，會造成缺料問題，消費型產品買氣會停滯下來。

針對新廠規劃，李培瑛說，第一階段擴建計畫，月產能1.5萬片，將導入第2代及第3代10奈米級製程技術。至於極紫外光（EUV）技術，南亞科預計第4代10奈米級製程導入EUV，取得設備應該不是大問題。

至於中國大陸積極布局DRAM領域，李培瑛表示，目前沒有看到重大影響，因為DRAM應用多元化，且產品品質要求及客戶對營業秘密的要求相當高。（編輯：張良知）1110623

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