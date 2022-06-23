CIP彰芳西島一期風場 拚8月完成風機安裝

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（中央社記者曾智怡台北23日電）去年疫情導致多座離岸風場進度延宕，哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文今天表示，目前兩艘施工船舶已抵台，將陸續進行彰芳西島一期風場的10座水下基礎、風機安裝作業，力拚8月完成建置。

CIP今天舉辦媒體交流會，分享彰芳西島風場進度與區塊開發布局。

許乃文表示，儘管去年因疫情進度不如預期，所幸目前10座水下基礎都已佇立港邊，施工安裝船兩天前已抵台，待檢疫清消完畢，即可開始進行裝載作業；風機安裝船也在今天早上抵達台中港，正進行結關手續，完成檢疫也會開始裝載機艙、塔架、葉片。

許乃文表示，在兩艘施工船舶同步安裝下，彰芳西島一期風場力拚8月完工。

至於彰芳西島二期，許乃文表示，目前已完成48支基樁安裝，今年會持續安裝，海纜已裝設兩條，陸上變電站通電測試也已完成，進度良好。

彰芳暨西島風場在2018年離岸風電遴選獲配600 MW併網容量，預計於2022年及2023年分別完成100 MW及500 MW併聯商轉。

區塊開發首期選商將在9月底截止，第三階段區塊開發計畫執行長羅涵（Claire Lohan）說明，CIP於2020年底宣布選定6處案場參與區塊開發，總開發容量上看6.3GW；目前除福芳案場在潛力場址階段便已取得環評外，5個新設案場已全數取得能源局場址備查選可，其中，渢妙風場率先在6月初通過環保署環評專案小組初審。

羅涵表示，位於新竹、苗栗外海的渢汎、渢成及渢利裝置容量達3.3GW，無論水深及離岸距離皆有潛力裝設浮動式風機。

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許乃文指出，目前包含第三階段區塊開發計畫在內，都有和世紀鋼、興達海基積極討論各種可能，台北港一帶因水深夠，非常適合作為浮動式水下基礎發展場址；但目前業界皆認為，廠房腹地、載重等都仍具限制與挑戰，相關基礎建設因應十足關鍵。

針對深水區開發，CIP除規劃導入浮動式離岸風電技術，也盼發展多元電力轉換（Power-to-X）應用。例如透過綠電製造綠氫、綠氨，供海運公司、酪農業使用，助攻2050淨零目標。（編輯：張良知）1110623