ESG高峰會 夏普秀車用太陽能板拚電動車應用

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海轉投資夏普（Sharp）受邀參加2022 ESG高峰會，展示車用太陽能板，規劃2050年前應用在電動車。

2022 ESG高峰會今天起至25日在世貿一館登場，台灣夏普應邀參展，展示在環境、社會、治理等層面的成果，展出多項產品和應用服務，除了太陽能循環經濟應用外，包括一級能效家電商品，富佳生技家用PCR檢測儀也藉此展會正式亮相。

夏普展區分為4大區域，其中太陽能循環經濟首次在台灣展出，夏普在新聞稿中表示，近期推出輕量可彎曲的車用太陽能板，轉換效率達32.65%，新型太陽能電池像三明治一樣夾在薄膜之間，重量僅56公克，規劃2050年前應用在電動車及航太等領域。

展會現場夏普也展示富佳生技家用PCR檢測儀，富佳生技由鴻海創辦人郭台銘個人投資，相關家用核酸檢測PCR機近期獲衛福部食藥署緊急授權（EUA）核准。

台灣夏普總經理張凱傑表示，ESG已是全世界企業必需面對的新議題，夏普從1999年以來對永續經營以及環保議題持續著墨，每年年底都會由總公司對外發表永續經營的報告，今年4月上任的執行長吳柏勲，更將ESG做為夏普集團經營的大方針。

台灣夏普於2017年7月由日本夏普100%投資成立，於2018年注資震旦通訊擴張台灣夏普自有通路，目前擁有100多家門市，並更名為夏普震旦；2020年初承接原鴻海旗下富連網電商平台，更名為可購樂Cocoro Life，2020年7月併購台灣美妝品牌美華泰MIRADA，2020年12月開站營運。（編輯：張均懋）1110624