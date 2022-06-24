群創股東會通過配息及現金減資案 洪進揚續任董事長

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（中央社記者潘智義台北24日電）面板廠群創光電今天舉行股東會改選董事，選出4席一般董事、5席獨立董事，鴻海全面退出，並於股東會後召開董事會，通過洪進揚續任董事長，自7月1日生效。

群創股東會通過配發現金股利每股1.05元，辦理現金減資每股退還0.95元現金予股東，合計每股可領2元。

群創發布新聞稿指出，將強化企業體質，致力雙軌轉型，並進行管理結構升級，接軌國際以符合高標準的公司治理要求。此次董事包括以自然人身分提名4席一般董事，獨立董事席次過半，並包含女性董事成員，董事會成員組成多元。

洪進揚表示，持續聚焦穩固、誠信的公司治理為核心，提升經營決策的高度與效率，團結人才優勢，凝聚資源能量，並以穩健彈性的步驟，厚植公司競爭力與強化營運績效，致力企業永續經營。

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另外，在人工智慧、物聯網、5G及ESG（環境、社會、公司治理）永續發展的浪潮下，群創秉持3Vs經營策略（Create Value, Drive Value, Share Value），拓展最大價值化的營運目標。Create Value將智慧營運與智慧製造雙軸結合，透過工業4.0技術的導入，推進智能管理效率，全速推動企業數位轉型。

Drive Value運用前瞻定位，深耕高值化和差異化產品，並布局多元場域，擘劃新創事業與場域應用經濟，領航產業未來；Share Value建立以人為本、友善地球的企業為目標，推展綠色行動，發揮企業影響力，實現社會共好。（編輯：張均懋）1110624