裕日車：降低缺料影響 下半年加速新車上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

裕日車24日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，在疫情防控改善與車用晶片供應逐步恢復，預期東風日產今年銷量將優於去年表現。（裕日車提供）中央社記者韓婷婷傳真 111年6月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）裕隆日產汽車今天舉行股東會，裕日車董事長嚴陳莉蓮致詞時表示，上半年市場雖然持續受到車用晶片短缺影響，努力突圍將影響程度降到最低，按計畫在下半年加快新產品上市腳步。

裕日車去年外部環境極度嚴峻，但在新車上市、中國大陸投資及零件外銷收益帶動下，110年營業收入新台幣246.7億元，營業利益1.2億元，稅前盈餘38億元，稅後每股盈餘10.09元，每股分派現金股利9.06元。

嚴陳莉蓮表示，為了讓Nissan品牌持續受到消費者青睞，去年陸續推出All New Sentra、Kicks、X-Trail等特仕車款，成功創造銷售佳績。上半年雖然車用晶片持續短缺，裕日車努力突圍，計劃在下半年加快新產品上市腳步，維持公司穩健發展。

裕日車表示，110年中國大陸汽車銷售2627.5萬輛，其中東風日產乘用車銷售106.7萬台。依據中國汽車工業協會預估，111年中國大陸汽車市場可望銷售2750萬台。

嚴陳莉蓮表示，在疫情防控改善與車用晶片供應逐步恢復，並搭配消費政策等因素支持下，預期東風日產今年銷量將優於去年表現。

展望未來，嚴陳莉蓮指出，裕隆日產將持續精進品牌價值、產品競爭力及服務品質，為全體股東創造最大效益。（編輯：張均懋）1110624