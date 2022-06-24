美國連27季蟬聯國銀最大曝險國 中國續居第2

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（中央社記者蘇思云台北24日電）央行今天公布美國連續第27季居國銀最大曝險國，季增8.3%，除了資金拆存增加外，美國啟動升息，也帶動增持美國公債、國庫券等，另國銀對中國直接風險餘額季減4.56%，但仍續居第2大曝險國。

中央銀行今天發布3月底本國銀行國家風險統計，截至今年3月底，國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權（直接風險）餘額為5287億美元，季增1.26%，主要是對公共部門債權增加所致。

央行金檢處副處長潘雅慧告訴中央社記者，觀察主要曝險國家前10名，第1名美國已連27季蟬聯國銀最大曝險國，金額季增8.3%，比重也持續上升，美國今年啟動升息，帶動增持美國公債、國庫券，加上資金拆存也有增加所致；而後依序為中國、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、越南及英國，整體合計曝險達3912億美元，占直接交易對手基礎外國債權總餘額的73.99%。

觀察國銀前10大曝險國，今年第1季曝險金額變化較大的國家，包含對澳大利亞曝險季增16.49%，衰退較多的是對日本曝險季減15.91%。

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潘雅慧表示，澳大利亞主要也是因升息因素，國銀主要增持公債、金融債等，日本則是因為今年第1季日圓兌美元貶值5.37%，曝險折合美元計算後減少較多，加上對日本資金拆存也有減少所致。

國銀今年第1季前10大曝險國排名沒有太大變化，僅開曼群島曝險季增1.52%後，擠下新加坡，躍居國銀第7大曝險國。國銀對越南曝險也是連8季上揚，但僅季增0.7%，續居國銀第9大曝險國。（編輯：趙蔚蘭）1110624