金價站在十字路口 楊天立：先觀察能否守住1800美元

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（中央社記者張璦台北26日電）黃金價格在3月時衝破2000美元大關後，近期陷入盤整格局，台銀分析，美國抑制通膨效果未明，導致投資人觀望，並轉而擔憂經濟硬著陸，使金價短期站在「十字路口」，投資人若想進場布局，先看是否守得住1800美元關卡。

俄烏戰爭推升市場避險情緒，使得金價3月時超越每盎司2000美元，不過隨著通膨加劇，美國聯準會（Fed）升息牽動美元走強，公債殖利率上揚，金價陷入盤整，近期來到1820美元左右。

有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立受訪時表示，今年金價高點可能已在俄烏戰爭前期出現，且戰事本身牽動的避險需求，對金價影響力已收斂，當前200日均線大約落在1845美元至1840美元區間，也就是說，假使上漲，遇1845美元恐有壓，若下跌，1800美元為整數心理關卡。

楊天立表示，美國今年鷹派升息，「量化寬鬆到緊縮轉換速度非常快」，過去大躍進調高利率的經驗不多，打通膨效果未明朗之下，導致黃金投資買盤立刻縮手，對金價形成下跌壓力。

此外，受到美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）承認升息確實有引發經濟衰退的風險影響，楊天立認為，目前金市買氣更加觀望，原本擔心通膨，轉向關注經濟衰退是否會發生。

有關市場聚焦經濟衰退的可能性，楊天立表示，倘若大衰退發生，股市大跌、就業受衝擊，民眾收入降低，等於消費性、投資性需求都可能被明顯抑制，因為此時「現金為王」當道，多數人傾向滿手現金以支應消費，甚至賣黃金，因應股市下跌蒙受的損失。

楊天立說，黃金比起其他工業用貴金屬，用途較廣，包含避險、投資、工業、消費，因此跌幅較小，若短期要布局，需先看守不守得住1800美元，如果跌破這一關卡，進場相對有風險。

若擔憂經濟大衰退，楊天立表示，當前金價1820美元不算太高，且黃金具保值功能，可分批增加持有部位，但他強調，「金價現在站在十字路口，而且路標非常不明」，不建議一口氣大量買進。

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針對下半年關注方向，楊天立表示，俄烏戰爭若能落幕，有望讓通膨和經濟不確定因素收斂，再加上，債券殖利率下滑、股市回穩，代表市場對經濟前景較不悲觀，金價就會上揚，估計能激起投資性買盤興趣的價位落在1900美元。

以更長的時間軸、3年以上來觀察金價走勢，楊天立分析，縱使短線回檔到1800美元或是更低點，金價大趨勢還是逐步向上，除了近期聚焦的通膨和經濟衰退，市場也存有地緣政治等各種風險因素實在太多，因此黃金的避險性質不會消失。（編輯：潘羿菁）1110626