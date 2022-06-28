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台股開低走低 跌108.09點

2022/6/28 13:50
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（中央社台北28日電）台北股市今天開低走低，收盤跌108.09點，為15439.92點，跌幅0.70%，成交金額新台幣2332.84億元。

加權指數開盤為15519.56點，盤中最高15533.34點，最低15375.65點；不含金融股指數13229.66點，跌92.19點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.82%、食品股漲0.32%、塑化股跌1.03%、紡織股跌0.92%、機電股跌0.75%、造紙股跌2.47%、營建股跌0.66%、金融股跌0.72%。

委買張數1852萬1111張，委賣張數1251萬7461張，成交張數579萬7911張。

收盤時上漲208家，下跌692家，持平85家。

成交量前5名個股為長榮、宏達電、元大台灣50反1、陽明、中興電。

漲幅前5名個股為寶齡富錦、和康生、陽明、期街口布蘭特正2、金橋。

跌幅前5名個股為華孚、南電、業旺、全新、威鋒電子。1110628

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