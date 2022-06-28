防網路交易逃漏稅 財部：明年起銀行提報高頻交易帳戶

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（中央社記者張璦台北28日電）網路交易盛行，為避免逃漏稅，財政部近日公布規範，要求金融機構每年3月底前，提供每年存轉匯入累積達新台幣240萬元、且期間有4個月存轉匯入筆數每月達200筆的個人「高頻交易」帳戶資料，明年首度上路。

為讓課稅資料的蒐集符合比例原則，且考量信用卡、電支金流都已建立定期申報交易資訊機制，銀行帳戶也該比照辦理，財政部27日公布「金融機構提供稅捐稽徵機關個人金融帳戶高頻交易資料作業規範」，明確指出相關資料範圍及作業程序。

財政部賦稅署官員指出，國稅局在查核、運用課稅資料時，會先行與申報資料進行比對分析，了解是否可能涉及短漏報，而不是在取得資料後，著手全面調查。

根據財政部公布的規範，所謂「高頻交易」，是指同一人、同一金融帳戶，在一年存轉匯入金額累積達240萬元，且該年度有任4個月份存轉匯入筆數每月達200筆。

與此同時，上述計算排除了非銷售性質的交易項目，包含政府機關撥付的補助款和紓困金、公益團體補助款項、信貸、保險給付、投資金融商品、利息收入、定期存款、薪資、公寓大廈住戶管理費和同一人金融帳戶間轉匯款項等。

據作業規範，金融機構應針對「高頻交易」帳戶，提供身分資料和交易紀錄；身分資料包含姓名、身分證明文件種類及號碼、金融帳戶開戶日期；交易紀錄則為金融機構代號及帳號、存轉匯入金額及時間。

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至於規範上路和金融機構提供資料的時間，財政部指出，金融機構應依規定格式及遞送方式，在每年3月底以前，將前一年度「高頻交易」帳戶的身分資料及交易紀錄，送交財政資訊中心，換言之，首次應於明年3月31日前提供。

財政部表示，稅捐稽徵機關處理上述相關資料，應訂定內部作業程序及內控管理機制，以確保資料安全；賦稅署官員也強調，國稅局本來就有針對取得的課稅資料，建置資安保護機制。（編輯：趙蔚蘭）1110628