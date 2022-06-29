蝦皮分手85度C 結束店到店合作關係

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（中央社記者江明晏台北29日電）蝦皮積極攜手合作夥伴在台開拓店到店門市，但今年6月初，蝦皮與85度C結束永和得和店合作關係；85度C指出，除了透過測試店探索可能性，坪效及核心業務等也必須綜合考量。

疫情推升網購商機，電商平台業者蝦皮近期在台積極開拓實體店到店門市，也廣納包含85度C、美廉社、亞太電信及OKmart等合作夥伴。

蝦皮購物自2021年11月1日首度展開業界夥伴合作模式，開出85度C永和得和店，但近期傳出該店已結束合作關係。

對此，蝦皮表示，蝦皮購物持續以開放態度與許多業界夥伴合作，探索開展全新服務模式的可能性，85度C是蝦皮店到店首先開展門市寄取貨服務的夥伴之一，雙方打造良好的合作關係，今年6月初由於85度C整體經營規劃，即停止85度C永和得和店的蝦皮店到店寄取件服務。

蝦皮指出，消費者仍可持續在全台蝦皮店到店門市、與各複合型店點進行寄取貨服務，既有服務維持一切正常，並與各合作夥伴皆有緊密、良好的穩健基礎。

85度C回應指出，去年11月1日開始85度C永和得和店單店測試蝦皮店到店服務，並於今年6月12日停止蝦皮店到店寄取件服務。

至於結束服務的原因，85度C表示，原本就是測試店探索各種合作可能性，但服務模式，營運模式、店鋪坪效、核心業務等等必須綜合考量。（編輯：郭無患）1110629