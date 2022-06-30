集保董事長朱漢強接掌基富通

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（中央社記者潘智義台北30日電）基富通證券今天召開董事會，通過台灣集中保管結算所法人代表朱漢強，擔任基富通新任董事長一職。

基富通為國內最大基金交易平台，主要股東包括集保結算所、櫃檯買賣中心，以及34家國內投信投顧業者，其中，集保結算所持股56.64%，為最大單一股東。在前任董事長林修銘卸任後，本週正式交棒給朱漢強。

基富通發布新聞稿指出，在林修銘帶領下完成多項重要業務里程碑，推出「好享退」、「好好退休」等方案，引領國人在定期定額及退休準備等議題的重視，逐步實踐普惠金融的成立宗旨與核心價值，獲利穩定成長，更於去年弭平累計虧損，無論在財務與業務上皆逐漸站穩腳步。

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朱漢強畢業於政大企管系，並擁有台大商學研究所碩士、政大EMBA文憑。1996年加入集保結算所後，歷任主任秘書、副總經理、總經理等職務，今年6月24日接任董事長，學經歷相當豐富，對基金業務也相當嫻熟，更曾執行好享退專案的推動。

面對未來挑戰，朱漢強表示，將持續深耕定期定額，履行基富通肩負公益性的政策使命，並以客戶體驗為中心，發展大數據、雲端服務等創新技術，提升資訊安全，打造基富通成為理想的數位金融生態圈，服務所有國人。（編輯：翟思嘉）1110630