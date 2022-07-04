豐興反映鋼廠優惠價 鋼筋、廢鋼每噸降300元
2022/7/4 11:18
（中央社記者賴言曦台北4日電）國內鋼筋大廠豐興今天表示，國內廢鋼、鋼筋基價每噸下跌新台幣300元，型鋼產品維持平盤。業者指出，本週開跌盤為反映上週鋼廠釋出的優惠價，買盤上週已開始進場。
豐興調降價格後，本週廢鋼每噸收購牌價至1.12萬元，鋼筋每噸牌價2.13萬元，型鋼每噸維持2.86萬元。
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觀察國際原料本週行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼由每噸430美元下跌至為390美元，美國貨櫃廢鋼本週報價持平，為每噸370美元，澳洲鐵礦砂由每噸114.9美元小漲至115.3美元。
相較於豐興27日對鋼筋每噸調降1000元，本週開盤跌幅收斂，豐興主管表示，近一週來，廢鋼最大通路商土耳其的價格止跌反彈，帶動美國貨櫃廢鋼報價持穩，為市場帶來正面氛圍。至於豐興本週牌價跌幅收斂，為反映上週鋼廠釋出的優惠價，後市需觀察市場是否有進一步利多消息，為鋼市帶來止跌回升動能。（編輯：張均懋）1110704
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