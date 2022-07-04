公平會：傳銷營業額首次破千億元 女性為市場主力

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（中央社記者張璦台北4日電）公平交易委員會今天指出，多層次傳銷事業去年營業總額達新台幣1068.45億元，首破千億大關；至去年底傳銷商人數超過360萬人，占全國總人口數比率約15.56%，女性傳銷商仍為市場主力。

公平會今天發布民國110年多層次傳銷事業經營發展狀況調查，本次調查對象扣除尚未實施及已停、歇業等業者，並以110年間仍有實施多層次傳銷的347家事業為主。

公平會表示，去年底傳銷商人數共計364.87萬人，較109年底348.91萬人，增加15.96萬人，扣除重複參加1家以上多層次傳銷事業的傳銷商人數計363萬人，同樣呈現年成長。

公平會指出，傳銷商人數占全國總人口數的比率約15.56%，也就是說，平均每萬人中，有1556人加入多層次傳銷，較109年底的14.76%增加0.8個百分點。

此外，去年新加入的傳銷商共計81.17萬人、占傳銷商總人數超過2成，退出的傳銷商人數有47.96萬人；女性傳銷商仍為傳銷市場主力，去年女性傳銷商共計251.5萬人、占68.93%。

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公平會表示，使用網路行銷的傳銷商日益普及，去年採網路行銷者計222家、占總家數63.98%，較109年63.06%，略為增加。其中，提供線上訂購共212家，設置網路商城者有178家，兩者皆有使用或設置者有168家。

至於傳銷事業對未來營運狀況態度，公平會指出，在經營上，傳銷事業雖擔憂市場不景氣、同類商品競爭加劇及非法傳銷事業的影響，但預期今年營業額將較去年增加者有147家、占42.36%，預期持平者有134家、占38.62%。（編輯：張均懋）1110704