水上產業園區核定設置 經部最快年底交付土地

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）為回應台商回台用地需求，繼第1案「中埔產業園區」後，經濟部今天核定設於嘉義縣的第2案「水上產業園區」，共可為嘉義縣增加147.11公頃產業土地，預計今年底交付土地給承租廠商。

經濟部今天發布新聞稿指出，今天核定設置的第2案嘉義縣「水上產業園區」，加上「中埔產業園區」，可配合鄰近科技部的嘉義科學園區、嘉義縣政府的馬稠後產業園區，相互支援整合，共可為嘉義縣增加147.11公頃產業土地。

水上產業園區位於嘉義縣水上鄉，面積79.56公頃，緊鄰台1線及台82線。經濟部說明，水上產業園區的良好交通區位條件，可迅速連結周邊的嘉義科學園區及馬稠後產業園區。

經濟部指出，在招商面，除嘉義縣的台商重點回流產業外，水上產業園區也可配合馬稠後產業園區，強化在地既有金屬、機械設備及電子產業，營造具地方需求、低污染、低耗能、低影響及高附加價值的產業聚落。

為配合廠商用地需求，經濟部表示，水上產業園區預計在111年底可以交付土地給承租廠商，讓廠商設廠工程和園區開發工程同步進行，加速投資。

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經濟部也預告，今年下半年還將陸續有台南市新市產業園區、高雄市北高雄產業園區的核定設置，相關開發工程將立即啟動，以加速產業投資台灣。

為滿足台商回台設廠用地需求，經濟部利用台糖中南部的農地，規劃只租不售的嘉義中埔、嘉義水上、雲林褒忠、台南新市、高雄岡山（北高雄）等五大產業園區，其中嘉義縣中埔、水上兩處園區，已分別於6月30、7月4日獲核定設置。（編輯：林興盟）1110704