調查：全台第2季總銷量縮 高房價短期難修正

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（中央社記者賴言曦台北5日電）數字科技旗下591新建案統計，今年全台第2季總銷額新台幣4224.82億元，季減5%，年增19%。房仲分析，市場多空交雜，北部建商及買方出手意願不高；反觀中南部買氣雖略跌，但台中市、高雄市有指標個案及329檔期延推個案提供支撐。

591新建案統計，今年第2季新進場個數與戶數為361件、2.6萬戶，整體表現與上季持平。

雖然第2季全台買氣及案量較前期無明顯成長，591建案分析，房價在通膨壓力及缺工缺料兩把火助燃下維持漲勢，目前全台新建案平均成交價已站穩5字頭，與去年同期相比，漲幅超過2成，其中新竹以南等四都更是暴漲4至5成，估計短期內仍難出現修正潮。

觀察北部第2季成交情況，591新建案市調指出，現階段台北市除新案能吸引買方上門，部分開賣較久的舊案買氣皆有所降溫。但在通膨推升房價等因素下，蛋黃區房價持續走強，新案目前成交均價已突破110萬元，年增逾1成。

新北市方面，受制COVID-19疫情及升息等不確定性，買氣明顯縮手，建商多選擇延後推案，導致第2季個案數走跌，案量失守千億元大關，較去年同期相量縮超過1成。

桃園市隨著青埔、中路等重劃區開發成熟，建商及買方開始向外出走，帶動機捷A10、草漯等重劃區推案量維持高水位。

新竹縣市在升息及部分新案建照申請延宕影響下量能下滑，案場每週平均來人從第1季的19組降至10組，但當地房價卻大幅上漲，去年同期當地新案成交單價僅2字頭建案，今年第2季已漲至4字頭，年增逾5成，以往被視為平價區塊的金雅重劃區，部分新案價格也已漲至5字頭。

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中南部方面，台中市第2季在蛋黃區指標案及329檔期延推案助攻下，案量止跌回升，且西屯區不少重量型案量，合計貢獻逾460億元的總銷，占全台中市比重超過4成；另北屯、神岡及龍井等區有不少趕不上329檔期的個案在第2季登場，為台中市案量表現帶來挹注。

台南市今年第1季在科技業擴廠需求排擠、缺工情形嚴重及升息、行政流程等因素，導致推案延宕，整體基期較低，所幸今年第2季在安南、永康等區的中小量體個案領軍下，有效挹注動能回穩。高雄市受惠投資動能強勁，建商推案意願熱絡，包括在北高雄三民、左營等地均由品牌建商主打的指標案進場，帶動市場成長。（編輯：張均懋）1110705