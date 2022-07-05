華碩發布永續報告書 施崇棠：4主軸擬訂新方向

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（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦品牌廠華碩今天發布最新永續報告書，董事長施崇棠表示，華碩聚焦氣候行動、循環經濟、責任製造與價值創造4大主軸，擬訂永續行動的新方向，提升企業競爭優勢，朝向更永續且更具包容性的方向成長。

施崇棠在報告書內指出，嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與氣候變遷衝擊全球的發展，讓人們更加意識到未來環境、經濟與社會的不確定性將成為新常態。

他說，極端氣候不僅影響人們生存的環境，也考驗企業的營運韌性；疫情改變人們的工作方式和顧客的消費模式，創造新的業務，同時衝擊部分產業的發展，促使所有企業加快部署的腳步，將過去擱置的變革與創新方案付之行動。

施崇棠表示，華碩去年已正式承諾將強化研發，提高產品能源效率，讓產品平均能源效率優於最嚴格的環保標章Energy Star 30%。華碩將發揮品牌影響力，帶動關鍵供應商降低30%碳排放強度，並承諾台灣營運在2030年、全球在2035年達成100%使用再生能源，促進產業與環境共榮發展。

施崇棠強調，華碩將基於科學基礎的減量路徑，提高能源效率、擴大再生能源使用，並藉由投資創新技術，移除剩餘的排放量等3階段步驟，建構華碩氣候行動，逐步推動整個價值鏈邁向淨零。

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華碩2021年永續報告書採用最新GRI通用準則、美國永續會計準則委員會（SASB）指標，除提升資訊透明度，更遵循歐盟雙重重大性原則（Double materiality），優化重大主題鑑別程序，透過訪談等方式，找出對華碩及總體環境有衝擊的議題，並落實執行決策。

此外，華碩以氣候相關財務揭露架構（TCFD），鑑別瞬息萬變的氣候風險，列出詳盡情境模擬並評估財務影響，刊載於8月發布的TCFD獨立報告中。（編輯：張均懋）1110705