葡萄王生技雙引擎助威 6月營收年增7.62%

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（中央社記者潘智義台北6日電）葡萄王生技今天公布6月營收新台幣8.8億元，年增7.62%；第2季營收27.2億元，年增8.73%。

葡萄王生技透過新聞稿指出，上海葡萄王在中國封控管制期間業績受到衝擊，但在台灣葡萄王及葡眾公司業績成長的護航下，帶動第2季業績較第1季成長32.64%。

葡萄王生技表示，子公司葡眾延續成長力道，6月營收維持雙位數成長，年增17.46%；第2季營收23.9億元，年增21.6%，較第1季大幅增加41.32%，累計上半年營收在無新品推出的情況下，仍較去年同期成長近15%。

葡萄王生技說明，葡眾營收成長主要關鍵在於疫情之下，民眾預防保健意識增強，使得益生菌及提升保護力相關商品需求強勁，看好下半年新品挹注營收持續暢旺。

另外，母公司台灣葡萄王營收回升，自有品牌受惠新品飲料上市熱銷，帶動銷售量成長3倍以上，其中康普茶更是成功搶攻台灣市場，成為同類產品第一領導品牌。

葡萄王生技強調，海外代工雖受供應鏈長短料、物流運輸影響6月營收表現，但目前代工訂單能見度已達第4季。

葡萄王首間實體店「平鎮觀光工廠」，近年來每年為公司帶來約2000萬元營收額，本次展店首選台中人潮眾多台中火車站櫃位，預計於7月19日正式開幕。

上海葡萄王自6月全面復工以來，積極趕製客戶訂單，隨著解封規模擴大，跨省活動逐步放寬，第3季開始訂單陸續回溫，下半年將會推出保健食品新品，以符合疫後市場需求。（編輯：楊凱翔）1110706