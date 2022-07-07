3大利多推升 安力-KY上半年營收創高

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（中央社記者江明晏台北7日電）散熱模組供應商安力-KY 6月及上半年營收皆創歷年同期新高，安力-KY分析，主要受惠中國解封後產能恢復、雲端服務、新能源汽車加速崛起等3大利多，看好今年營收表現。

散熱模組供應商安力-KY 6月合併營收新台幣2.15億元，為歷年最強6月，年增55％。上半年合併營收為11億元，年增5.6%，6月及上半年皆創歷年同期新高。

安力-KY表示，過往電子業在5至6月一向呈現「五窮六絕」態勢，而今年狀況大不相同，分析有三大利多，包括中國解封後各供應鏈恢復產能、全球雲端運算服務迅速成長、中國新能源汽車加速崛起等，有助推升安力-KY今年營收。

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在伺服器與家用遊戲機散熱零件方面，安力-KY 上半年營收約為2.17億元，占整體營收達約20%，主要受惠全球雲端運算服務迅速成長。

而安力-KY累計上半年車用營收約為2000萬元，整體營收占比約為1.86%。安力-KY說明，自2021年開始積極布局中國車用光學雷達關鍵零組件，而中國新能源車產業高速成長的趨勢持續，安力-KY的車用布局可望逐年成長。（編輯：郭無患）1110707