上市公司內部重大資訊處理制度 12/31前建置完成

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（中央社記者潘智義台北7日電）證交所今天表示，上市公司應建立內部重大資訊處理作業程序，包含發布重大訊息評估程序、陳核紀錄保存及違失處置等相關制度，相關制度建置作業至遲應於今年12月31日前完成。

台灣證券交易所透過新聞稿指出，為提升公司對資訊安全重視，符合一定條件公司，應指派「資訊安全長」統籌資訊安全政策推動、資源調度事務。

證交所說明，上市公司應建立良好重大訊息評估與發布機制，以及提升法說會資訊透明度。配合金管會「資本市場藍圖」強化重大訊息資訊揭露的品質，並鼓勵上市公司提升法人說明會的資訊透明度，證交所修訂相關規章。

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證交所修訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，上市公司發布重大訊息應具嚴謹的評估過程，為確保發布重大訊息的及時性、正確性及完整性，證交所修訂法規，要求上市公司應建立內部重大資訊處理作業程序，包含發布重大訊息的評估程序、陳核紀錄之保存及違失處置等相關制度。

另為維護股東權益，證交所修訂法規，明定上市公司接獲召集權人通知召開股東會，公司應發布重大訊息說明相關事宜，以利股東知悉。（編輯：楊蘭軒）1110707