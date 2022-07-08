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ATM及系統主機維護作業 7/10凌晨影響跨行交易20分鐘

2022/7/8 17:33
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（中央社記者蘇思云台北8日電）財金公司今天表示，將於10日凌晨交易離峰時段辦理「ATM及通匯系統主機維護」作業，影響民眾跨行交易時間約為20分鐘，其餘個別金融系統服務不受影響。

財金公司今天發布新聞稿，為提升金融資訊跨行系統高可用度及服務品質，將於7月10日凌晨0時10分到6時交易離峰時段，辦理「ATM及通匯系統主機維護」。

財金公司指出，期間為進行各項跨行服務驗證，預計在凌晨3時30分到凌晨5時間暫停跨行服務約20分鐘，如果驗證作業提前完成，將提前恢復跨行服務。

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跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統的運作與服務，民眾如果有ATM相關服務需求，可選擇往來存款銀行所設置的ATM辦理。

財金公司指出，目前正值防疫期間，且相關跨行服務驗證須全體金融機構配合，為維護跨行服務系統順暢運作，如果遇到不可抗力或非預期情況，導致要取消本作業或啟動緊急應變計畫，將另外通知金融機構，並透過財金公司官網告知大眾。民眾如有疑問，可洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線。（編輯：林淑媛）1110708

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