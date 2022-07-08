代工廠6月營收趕進度 緯創寫新高、廣達登次高
（中央社記者吳家豪台北8日電）筆電代工廠今天公布6月營收，因遞延訂單趕工出貨，緯創、廣達分別月增54.8%、36.6%，創單月歷史新高及次高；仁寶6月營收寫今年新高，和碩6月營收月增近2成，英業達月增逾3成。
廣達受惠於蘋果新品出貨，6月合併營收為新台幣1237.84億元，月增54.8%，年增36.9%，創單月歷史次高；今年上半年累計營收5722.49億元，較去年同期增加8.1%。
廣達6月筆電出貨520萬台，月增120萬台，因平均單價提升，帶動整體營收走揚；第2季筆電出貨1240萬台，季減27%。
此外，緯創6月營收達1015.26億元，月增36.6%，年增41.2%，單月營收首破千億元大關，改寫單月新高；今年上半年累計營收約4706.62億元，年增24.4%。
緯創6月筆電出貨達230萬台，月增40萬台；6月桌上型電腦出貨80萬台，月增10萬台；6月顯示器出貨180萬台，月增30萬台。
仁寶6月合併營收1224.61億元，月增37.2%，年增33.9%，創今年單月新高及歷史單月第4高；今年上半年累計營收5335.08億元，年增0.5%。
仁寶6月筆電出貨490萬台，月增160萬台，寫下今年單月新高；第2季筆電出貨1040萬台，季減12%。
另外，和碩6月合併營收1120.04億元，重返千億水準，月增19.58%，年增25.92%；今年上半年累計營收6045.55億元，年增23.66%。
和碩6月筆電出貨76萬台，月增16萬台；6月桌上型電腦與主機板合計出貨54萬台/片，月增9萬至14萬台/片。
英業達6月合併營收約520.73億元，月增31.81%，年增26.18%；今年上半年累計營收約2645.42億元，年增16.72%。英業達6月筆電出貨190萬台，月增20萬台；第2季筆電出貨540萬台，季增8%。（編輯：楊凱翔）1110708
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