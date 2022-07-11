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國安基金5000億銀彈上膛？ 今研商是否8度護台股

2022/7/11 12:19
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（中央社記者張璦台北11日電）國安基金例會今天登場，台股低檔震盪，回測14300點支撐；國安基金官員指出，將就近期股市與國際政經情勢等，研議是否授權護盤；若例會決議進場，將是史上第8度護盤。

台股今年遭多重利空籠罩，外資上半年累計已賣超9425億元，國安基金可運用資金總額達新台幣5000億元，是否上膛，備受市場關注。

儘管台股上週連2個交易日反彈，合計勁揚逾400點，隨美股主要指數漲跌互見，台股今天早盤開高突破14500點，但遭短線賣壓翻黑走低，回測14300點支撐。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華指出，這次國安基金例行委員會議適逢台股震盪，委員將針對近期股市情況和整體國內、外政經情勢發展，相互討論意見，進一步研議穩定股市策略，視討論結果決定是否授權進場護盤。

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阮清華表示，本週將有許多重要訊息浮現，可以再觀察一下，包括兩大觀察指標，第一是美國當地時間13日公布6月消費者物價指數（CPI）；第二，台積電等許多重量級法人說明會登場，屆時就能釐清市場上的抽單、砍單傳聞是否為真。

此外，針對台股跌破10年線為國安基金護盤時機的說法，阮清華指出，國安基金進場並非看技術面分析，而是根據國安基金條例規範、依據當前整體情勢綜合評估。（編輯：張良知）1110711

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