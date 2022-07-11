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豐興鋼筋及廢鋼開平盤 型鋼每噸跌800元

2022/7/11 12:27
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（中央社記者賴言曦台北11日電）國內鋼筋大廠豐興今天表示，國內鋼筋、廢鋼基價開平盤，型鋼產品則每噸下跌新台幣800元。隨國際原料價格趨穩，鋼筋等產品也在嘗試止跌，但本週國際陸續有重大經濟數據公布，所以鋼市能否反彈，仍有待觀察。

由於本週豐興鋼筋、廢鋼開出平盤，因此鋼筋每噸牌價維持2.13萬元，廢鋼牌價則維持每噸1.12萬元；型鋼因每噸下跌800元，牌價降至每噸2.78萬元。

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觀察國際原料本週行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼由每噸390美元下跌至每噸380美元，美國貨櫃廢鋼報價持平為每噸370美元，澳洲鐵礦砂由每噸115.3美元下跌至每噸113.55美元。

豐興主管接受中央社記者採訪時表示，國際原料波動逐漸趨緩，鋼筋等產品價格嘗試止穩，下游買氣也較半個月前熱絡，不過美國本週即將陸續公布6月份消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），因此這波止穩能否為鋼市累積反彈能量，須在國際重大經濟數據公布後，針對市況進行觀察才能判斷。（編輯：郭無患）1110711

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