中鋼估下半年鋼價可望觸底反彈

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（中央社記者賴言曦台北11日電）中鋼今天公布今年6月447.44億元，較5月成長3%。展望後市，中鋼認為，近期中國大陸鋼市釋出由弱轉穩落底訊號，加上原料成本支撐，下半年鋼價可望觸底反彈。

中鋼今天透過新聞稿表示，6月碳鋼銷售量80萬6957公噸，合併鋼鐵事業銷售量雖微幅減少，但遞延出貨推動銷售價格微幅增加，加上合併營建工程收入與貿易收入增加等綜合影響，帶動6月份營收較5月份成長3%。

中鋼第2季合併營收1336.37億元，較第1季增加16%，上半年合併營收2488.49億元，較去年同期成長17%，皆創中鋼2013年度實施合併財報以來當季及同期新高紀錄。

中鋼說明，俄烏戰爭爆發後國際鋼鐵供應出現缺口，3、4月下游用鋼產業追補庫存，推動鋼價迎來一波漲勢，加上原料成本支持，帶動第2季、上半年營收同步創合併財報以來當季及同期新高。

統計中鋼今年第2季碳鋼銷售量246萬0103公噸，上半年碳鋼銷售量共467萬8659公噸。

展望後市，中鋼認為，隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，歐美鋼市急劇降溫，訂單跟著急凍，加上受中國大陸鋼材出口報價急挫影響，亞洲鋼價全面加速觸底；不過近期大陸鋼市釋出由弱轉穩落底訊號，加上原料成本有撐，今年下半年鋼價可望觸底反彈。（編輯：張均懋）1110711