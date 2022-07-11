高科技廠務需求旺 信紘科、帆宣第2季營收齊創高

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（中央社記者張建中新竹11日電）高科技廠務系統廠信紘科及帆宣第2季營運表現亮麗，季營收同創新高。信紘科受惠半導體廠客戶持續擴廠，第2季營收5.86億元，年成長近4成，帆宣則在工程收入增加帶動下，第2季營收118.23億元，季增22.29%。

信紘科6月營收新台幣1.95億元，較5月下滑15.93%，較去年同期成長24.57%；第2季營收5.86億元，較第1季成長9.2%，較去年同期成長39.83%，並創單季新高。

信紘科表示，台系半導體廠客戶持續擴廠，國外半導體廠也加碼投資台灣，帶動廠務供應系統整合業務接單暢旺，此外，隨著製程推進，產能效率及良率提升，相關化學、氣體等拆移機業務需求升溫，都是第2季營收創高的主要動力。

帆宣在工程收入增加帶動下，6月營收躍升至44.7億元，較5月成長23.9%，較去年同期成長62.89%，並創新高。帆宣第2季營收118.23億元，創單季新高，較第1季成長22.29%。

帆宣累計前6月營收214.91億元，較去年同期成長達47.41%，法人預期，帆宣今年營收應可優於去年水準，續創新高。（編輯：楊凱翔）1110711