台積電8月辦動土典禮 陳其邁將提「亞灣2.0」計畫

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）台積電將進駐原高雄煉油廠，預計8月舉辦動土典禮。高雄市長陳其邁表示，隨高雄半導體產業聚落逐步成形，下個月將推「亞灣2.0」計畫，讓高科技產業發展，從亞灣2.0出發。

高雄市政府人員今天告訴中央社記者，台積電高雄廠將於今年8月舉辦動土典禮。

高雄市政府經發局長廖泰翔接受中央社記者訪問說明，配合行政院「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」政策，打造南部半導體S廊帶，讓高雄煉油廠轉型為半導體材料研發與製造核心，目前園區建設與工程均依相關規畫持續辦理，至於台積電公司製程規畫，原則將依市場及其接單狀況等布局。

廖泰翔說，為符合台積電公司建廠營運需求，市府已於5月18日與台灣中油公司完成29.83公頃園區土地點交，積極協助進駐廠商台積電公司取得設廠建照，並已審核通過台積電公司所提送之進駐園區申請書件，於6月9日同意園區建廠土地予台積電公司預登記申請使用。

此外，陳其邁今天上午視察前鎮區媽祖港橋改建工程，致詞也提及高科技產業布局。陳其邁指出，包括高雄軟體園區、鴻海大樓、成功大樓、特貿三開發案等，中央與地方共將在亞洲新灣區5G AIoT園區將投入新台幣近110億元經費。

陳其邁說，市府預計下個月推出「亞灣2.0」計畫，未來會把亞灣區規畫為「數位港」，成為輸出「5G數位解決方案」的重要港口；並隨高雄半導體產業聚落逐步成形，台積電及半導體大廠等紛紛進駐，接下來產業鏈缺的就是IC設計產業，最近也有義隆電子、群聯等廠商到高雄投資。

陳其邁說，未來亞灣區可以像台北的內湖、南港，以現階段高雄的產業銜接到全球，「讓高雄的高科技產業發展，從亞灣2.0出發」，而媽祖港橋和未來的高雄捷運黃線，就會是連通亞灣區到鳳山、小港和鳥松一帶最重要的連通道路。（編輯：黃世雅）1110711