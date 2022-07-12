昇達科：營運逐季成長 低軌衛星業務成長可期

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（中央社記者潘智義台北12日電）網通廠昇達科總經理吳東義今天在法人說明會表示，6月營收創高，今年營運可望逐季成長，除第3季優於第2季，低軌衛星業務下半年成長也將大於上半年。

昇達科統計，6月營收新台幣2.12億元，創歷史新高，月增22.2%，年增54.5%；上半年營收9.19億元，年增18.8%；上半年稅後純益達1.36億元，每股稅後盈餘2.18元。

吳東義說，今年低軌衛星業績貢獻上半年估占1/3、下半年占2/3，但仍須觀察第3季狀況，已經確定的訂單7、8月可以出貨給大客戶，但9、10月是否安排出貨，須再確認，必須配合客戶的規劃。

他指出，6月5G回傳元件營收較去年同期增加33%，射頻元件年增34%、衛星元件更是年增292%。6月毛利率47%，創歷史新高，主要受惠於衛星、回傳元件出貨增加；第2季毛利率41.1%，創近5年歷史次高。

他強調，昇達科在低軌市場具有優勢，已成為3大低軌衛星營運商、4大衛星通訊系統製造商的直接合格供應商，供應產品包括地面站、使用者終端、衛星酬載天線；且前端各式元件，認證產品項目已達20多款，陸續量產及試產，品項持續增加中。

另外，射頻應用市場持續升溫，射頻天線商機成長加速，5G網路工程與5G私網將成電信工程營運主流；行動通訊回傳網路受惠於5G鋪設逐漸普及，及各國寬頻基建工程更新，短中長期業務成長明顯。

昇達科與美、歐主要低軌衛星營運商與設備系統商合作緊密，除現有量產品持續出貨外，多個新項目與下一代產品也都陸續認證通過進入生產。（編輯：楊凱翔）1110712