金管會與以色列監理機關簽備忘錄 強化國際合作

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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會主委黃天牧今天與以色列證券監理機關簽署金融科技合作備忘錄，促進雙方在金融科技及資本市場的合作，此為金管會和第5個國家簽署金融科技合作備忘錄。

黃天牧今天和以色列證券監理機關（ISA）以視訊簽署金融科技合作備忘錄，駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及台灣駐以色列代表李雅萍皆視訊見證簽署儀式。

此備忘錄是金管會繼與波蘭、美國亞歷桑那州、法國、加拿大等國金融科技主管機關簽署後，所完成的第5份金融科技合作備忘錄。ISA是以色列資本市場監理機關，負責推動金融服務領域的科技與業務創新，與金管會同為「全球金融創新聯盟（GFIN）」成員。

金管會說明，此備忘錄提供雙方在金融科技、創新及投資的合作及轉介架構，並透過創新事業轉介機制，協助創新事業瞭解對方監管制度，以及就創新議題與相互投資進行合作及資訊分享，包括在科技與創新活動方面及在投資領域的潛在合作。

黃天牧表示，此備忘錄將促進雙方在金融科技及資本市場的合作與交流，並為雙方業者創造更多機會，開拓金融創新的國際市場。

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金管會近年持續推動金融科技發展，金融科技創新園區已在2018年9月啟用，截至今年6月底已有 51家創新團隊進駐，其中6家為國際新創公司。

金管會指出，今年台北金融科技展將於10月28日及29日舉辦，活動內容包括國際論壇及演講會、創新媒合與交流等，過去3屆展覽已吸引逾8萬人次參觀，黃天牧在今天視訊簽署儀式中，也邀請ISA及以色列創新團隊共襄盛舉。（編輯：林興盟）1110713