台積電6月股價重摔84元 8位主管加碼買股
2022/7/15 20:24
（中央社記者張建中新竹15日電）台股權王台積電6月股價慘跌新台幣84元，跌幅15%，市值驟降2.17兆元，不過，台積電8位副總經理級主管持續加碼買進股票，展現對公司前景的信心。
隨著大盤指數接連摜破16000點及15000點關卡，台股6月指數大跌1982.04點，台積電6月股價也一路走低，自5月底的560元，滑落至476元，大跌84元，跌幅15%，市值縮水2.17兆元，降至12.34兆元。
據公開資訊觀測站最新資料顯示，台積電歐亞業務資深副總經理侯永清、業務開發資深副總經理張曉強、人力資源副總經理馬慧凡、財務長黃仁昭、品質暨可靠性副總經理何軍、研究發展副總經理葉主輝、企業規劃組織副總經理李俊賢及研究發展副總經理徐國晉8位主管6月依然加碼買進股票。
侯永清等8位主管6月共增加約29張台積電持股，總金額雖不到1600萬元，不過，這8位主管5月也加碼買進21張台積電股票，有不少主管還是長期增加持股，展現對台積電前景的信心。
台積電今年營運展望樂觀，全年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%-36%間），長期年複合成長率將達15%至20%。
台積電在營運表現亮麗及展望樂觀下，外資今天買超4936張，推升股價攀高至492.5元，上漲17.5元，市值回升至12.77兆元。（編輯：楊蘭軒）1110715
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