台股疲軟 投資人要小心無孔不入理財詐騙廣告

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（中央社記者潘智義台北16日電）台股近3個半月震盪下跌逾3800點，投資人面臨融資追繳、信心不足之際，手機理財詐騙簡訊大增，連點選網路新聞也都有要讀者加LINE的理財廣告。刑事局呼籲，來路不明的LINE千萬不要加。

自2月24日俄烏戰爭開打以來，因禁運造成原物料價格波動、物價上漲，引爆全球通膨疑慮，美國聯邦準備理事會（Fed）為降低通膨壓力，積極採取升息手段，不僅引發國際資金回流美國，也造成亞洲股市大幅波動。

據台灣證券交易所統計，累計今年初至7月8日止，外資累計賣超台股達新台幣9549.82億元，指數合計重挫3754.31點，跌幅達20.6%；其中僅6月就大跌1982.04點，跌幅達11.79%。在跌勢多次引爆融資斷頭賣壓下，大盤融資維持率於7月1日降至139.06%，創下2020年3月19日以來新低水準。

不過，在投資人持股信心不足之際，卻有利用吸睛標題的理財廣告，透過手機簡訊、LINE通知或網路新聞廣告穿插在內，無所不在地攻占讀者的眼球。

例如一則頻頻出現在各大媒體新聞中的理財廣告，標題寫著「國立成功大學金融系女教授：炒股看一個指標就夠了！」先不論內容是否涉及詐騙，經向國立成功大學查證，成大只有財務金融研究所，並無金融系，且根本沒有這位女教授，更不可能教人炒股，廣告基本上就與事實不符。

刑事局預防科警務正顏銘寬接受電訪指出，理財詐騙實在太多，不論理財廣告是真是假，都不可輕信，更不要加入廣告內容提供的LINE群組。來路不明的理財投資LINE群組，一概都不要加。

顏銘寬直言，「既然有些理財廣告宣稱可以穩賺不賠，這麼好的事為什麼不自己賺就好，還要分給別人賺呢？」其實稍微想一下，就不會被騙。

警政署統計投資詐欺案件自4月10日至5月9日止，財損金額達新台幣2億4133萬餘元。

他解釋，近期「假投資股票真詐財」案件增加，主因美國升息及通貨膨脹、疫情擴散嚴重，使台股大跌，讓詐騙集團有機可乘，利用股市投資人恐慌心理，用簡訊及私人LINE向不特定人士搭訕釣魚，聲稱某老師有股市明牌，依指示將錢匯入指定帳戶，即可享受高獲利、穩賺不賠的詐術行騙。

對於近來理財廣告大增，手機點進網路上的新聞幾乎都有理財廣告，點進去後也都有加LINE的連結。金融監督管理委員會證券期貨局主管表示，若發現疑似理財詐騙廣告，都會為移送刑事警察局偵辦。

證期局指出，網路廣告若推薦個股，提供投資股市建議，卻無證券投顧業執照；或是對不特定大眾提供買進、賣出建議；或要求加Line會員共同拉抬特定股票，都可能涉及違反證券投資信託及顧問法、證券交易法，若發現具體事證將移送法務部調查局。

對於理財廣告詐騙氾濫，顏銘寬坦言，很多詐騙集團都是利用未成年車手及假個資行騙，或向媒體刊登廣告，若被查獲時，也可能無法找到幕後的詐騙集團。因此，除了媒體對廣告善盡把關責任之外，最好的做法就是民眾對來路不明的LINE都不要加。

環群商務法律事務所律師龔新傑接受中央社電訪表示，理財廣告若涉及推薦個股、代客操作，因所屬平台通常不具備證券投資顧問的執照，即違反證券投資信託顧問法。

龔新傑指出，若理財廣告平台向廣告讀者收錢、代操股票，則涉及非法吸金；若再保證獲利達多少百分比，則違反銀行法，因為向客戶保證利息比率是銀行專有的權限。

他說，若理財廣告平台影響股價，則涉及證券交易法第155條操縱股價刑責；若再坑殺散戶，則涉證交法第20條的證券詐欺罪。（編輯：張良知）1110716