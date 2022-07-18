傳俄在台兜售低價鋼品 中鋼：搜集事證採必要措施

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（中央社記者賴言曦台北18日電）近期市場傳出俄羅斯在台灣兜售報價脫離鋼廠合理生產成本的熱軋鋼品，中鋼公司今天表示，正積極搜集相關資料及事證，將針對不公平貿易行為採取必要應對措施。

中鋼透過新聞稿說明，俄羅斯入侵烏克蘭後廣受國際經濟制裁，七大工業國集團（G7）峰會不僅已取消俄羅斯的最惠國待遇，近期更決議擴大制裁。此外，俄羅斯多項原物料已被歐美各國禁止進口，鋼鐵更被歐盟列為禁運項目。

中鋼表示，由於俄羅斯鋼品主要外銷市場受阻，俄羅斯鋼廠為去化過剩鋼品，迫切以遠低於國際行情的價格轉向亞洲市場兜售，目前俄羅斯低價鋼品大舉銷台的傳聞已沸沸揚揚，嚴重擾亂台灣鋼市秩序。

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中鋼指出，俄羅斯熱軋鋼品若以不合理的低價轉銷台灣，這種間歇性低價供貨模式除了擾亂市場供需秩序外，下游用鋼業者若購入低價俄羅斯熱軋鋼品並加工轉外銷，也可能暴露在被他國提告反傾銷的風險之中，不僅影響台灣鋼品外銷貿易形象，嚴重者甚至導致台灣鋼品外銷受阻，不可不謹慎應對。

中鋼表示，為避免不公平貿易行為對台灣鋼鐵產業構成實質損害，或產生造成實質損害的疑慮，中鋼已積極搜集相關資料及事證，並將採取必要應對措施，維護台灣鋼市秩序。（編輯：張均懋）1110718