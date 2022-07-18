瑞銀：估金價下半年1600美元觸底 明年有望回升

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（中央社記者蘇思云台北18日電）瑞銀表示，把金價今年9月底和12月底的預測值下調到每盎司1600美元，預估金價將在今年下半年下滑與觸底，明年上半年開始回升，預計明年將是投資黃金的較佳時機。

過去3個月中，金價每盎司下跌了近300美元。瑞銀表示，金價今年將走低，只是下跌速度比預期更快，對金價後續走勢觀點分成不同階段，未來3到6個月，因美國實際利率持續上升、美元走強以及通膨消退將拖累金價下挫，金價將行整理，並在隨後回升。

瑞銀指出，鑒於黃金當前的價格水準，現在看多黃金還為時過早，依然建議為現有持倉提供保護，預計2023年將是投資黃金較佳的時機。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）表示，把金價今年9月底和12月底的預測值下調到每盎司1600美元，先前預測值分別為1800美元和1700美元；明年6月底目標價將在每盎司1650美元，先前預測為每盎司1700美元。

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外界關注，如果全球經濟衰退風險增加，為何金價會下跌。瑞銀指出，從歷史經驗來看，金價往往在經濟放緩的早期階段承壓，因為中央銀行仍在或已經收緊政策，實際利率正在上升，但這個情況將在政策利率下逆轉。

隨著通膨風險在今年下半年消退，瑞銀預計，今年實際利率將進一步走升，可預期黃金ETF將進一步出現平倉賣盤。隨著美國聯準會（Fed）的立場轉鴿和美元回軟，預計2023年將是購買黃金的較佳時機。（編輯：翟思嘉）1110718