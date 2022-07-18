南部鋼廠調降價格 豐興鋼筋跌700元

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（中央社記者賴言曦台北18日電）國內鋼筋大廠豐興今天表示，調降國內廢鋼、鋼筋基價，每噸各下跌新台幣300元及700元。其中，廢鋼16日已先行每噸下修300元，加上今天的調幅，豐興廢鋼每噸共下跌600元，最新牌價每噸至1.06萬元。

豐興本週鋼筋牌價下跌700元後，每噸至2.06萬元；型鋼產品則維持平盤價，每噸2.78萬元。

豐興主管接受中央社記者電訪時表示，上週南部鋼廠調降鋼筋價格，豐興為維護客戶權益，也跟進下修價格，因此本週鋼筋開盤價，就是上週調整後的價格。至於南部鋼廠後續會不會因為缺訂單而持續下修價格，使雙方陷入價格戰，則有待觀察。

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豐興主管指出，由於中國大陸上週鋼價大跌，買盤心理承壓，當前首要是中國大陸鋼價先止穩，才有利整體市場鋼價回穩。長期觀察鋼市，雖可冀望中國大陸基礎建設帶來鋼鐵需求，但短期鋼市波動仍難免。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼由每噸380美元下跌至每噸370美元，美國貨櫃廢鋼每噸由370美元下跌為365美元，澳洲鐵礦砂由每噸113.55美元下跌至每噸96.35美元。（編輯：蘇志宗）1110718