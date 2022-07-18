海巡署100噸級巡防救難艇 台船交付第12艘

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（中央社記者賴言曦台北18日電）海洋委員會海巡署艦隊分署委由台船公司建造的100噸級巡防救難艇今天舉行下水典禮。台船表示，巡防救難艇是海巡署為加強巡邏台灣海域所委製，共15艘，今天下水的艦艇為第12艘交付的巡防救難艇。

台船透過新聞稿表示，這艘台船編號HNO.1150的100噸級巡防救難艇，上午在台船公司基隆廠舉行下水典禮，儀式由台船基隆廠廠長朱有亮與海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥共同主持。

台船指出，100噸級巡防救難艇，是海巡署為加強巡邏台灣海域、保護漁民所特別建造的。台船負責建造15艘，今天舉行下水典禮的是第12艘交付的艦艇，其餘3艘則預計明年全部完工交船。

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台船說，台船擁有各種船建造修技術，可配合海巡署及海軍造艦的需求，參與各型作戰與後勤艦艇的設計與建造工作，並且具備建造各型的設備及能力，可滿足海巡署及海軍所需，為各類型艦艇汰舊換新，也可配合各項「國艦國造」的造艦方案，自行研發及採國內外策略聯盟方式，積極爭取海巡署及海軍的建造案。

台船表示，台船目前配合「國艦國造」政策打造的艦艇，除了100噸級系列船外，還有海巡署委建、正在建造中的4000噸級及1000噸級巡防救難艦。未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為國防戰力的最堅強後盾。（編輯：蘇志宗）1110718