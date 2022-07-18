遠傳擴大營運觸角 跨足遊戲代理市場

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（中央社記者江明晏台北18日電）遠傳電信擴大營運觸角，今天宣布代理發行由台灣遊戲獨立開發團隊Seagle Games所研製的手機遊戲「水族館物語」，正式跨足遊戲代理市場。

遠傳表示，以多年電信支付服務玩家的經驗為基底，深化與玩家的連結，並透過此次合作，不僅將對台灣遊戲發展的支持具體化，也展現深耕遊戲產業的決心。

依據研究機構Sensor Tower日前公布的「2022手遊市場報告」指出，台灣在2022年第一季已躍升為全球第五大手遊市場，創下近7億美元的營收，遊戲產業也是少數在疫情中逆勢成長的行業。台灣遊戲市場的高含金量，近幾年也吸引了許多國外代理商來台落地發行遊戲，但在行銷、客服、翻譯、社群經營這些要求細膩在地化營運的項目上經常陷入瓶頸，甚至因不當的營運操作而對玩家造成不便，進而影響收益。

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遠傳表示，多年來藉由電信支付服務，提供無數玩家便利的遊戲儲值消費方式，電信帳單付費金流約有8成來自遊戲消費，透過資料分析熟知玩家輪廓，與玩家持續保有深厚聯繫；現以此經驗與電信服務基礎，挾電信業者、以及數位轉型在新經濟領域迅速成長的優勢，提供移動網路、電信支付、線上購物、客戶服務等多元業務內容。

此外，遠傳表示，遠傳面對台灣用戶需求，擁有海量數據與服務經驗，並與台灣遊戲獨立開發團隊合作，強化與在地玩家的連結。遠傳未來也將持續洽談遊戲代理，並協助廠商將內容在地化，提供玩家更多優質的遊戲與更細緻的服務。（編輯：翟思嘉）1110718