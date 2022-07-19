AI影像分析應用擴大 大猩猩科技赴那斯達克掛牌

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（中央社記者潘智義台北19日電）大猩猩科技執行長寇世斌今天指出，與Global SPAC Partners在7月13日完成業務合併，7月14日於美國納斯達克（NASDAQ）交易所掛牌上市，股票代碼為GRRR。

大猩猩科技在美國時間7月14日以10美元在那斯達克股市掛牌，近日股價最高一度來到45美元附近，18日收盤價為19.55美元。

寇世斌透過新聞稿表示，大猩猩科技專注於人工智慧邊緣影像分析技術、物聯網（IoT）科技及網路資訊安全防護，與Global SPAC Partners合併後，公司名稱維持Gorilla Technology Group Inc.。

大猩猩科技說明，透過此次業務合併，將在邊緣運算市場中持續茁壯，邊緣運算技術是將運算的過程靠近資料來源，以減少延遲和頻寬使用，因而帶動人工智慧（AI）、IoT和大數據的應用與發展，並提升企業敏捷性、營運效率、加速產業數位轉型。

大猩猩科技指出，投入智慧影像分析與邊緣AI技術研究長達20年時間，在全球擁有31個專利權，並提供軟體與硬體整合產品；並成功地將頂尖的影像分析與管理技術導入多元產業，像是智慧城市、智慧零售和企業安全管理。

此外，大猩猩科技提供政府機構、電信產業和私人企業更加安全的網路監控和防護措施。

大猩猩科技強調，長期合作夥伴包括日本軟銀（Softbank）、美國英特爾（Intel）、戴爾（Dell）；服務客戶遍及全球，包括Danone、ExxonMobil、泰國最大行動通信營運商AIS、新加坡零售及金融科技方案廠商Auresys & MasterCard、美國波特蘭國際機場、台灣桃園機場及台北醫學大學。

大猩猩科技的投資人包括日本SBI集團、台灣宏碁、澳洲Telstra Ventures、日本Asteria和美國Dell。（編輯：張良知）1110719