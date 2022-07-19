海外壽險身故理賠未申報遺產 補徵加罰鍰共540萬

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（中央社記者張璦台北19日電）台北國稅局指出，被繼承人死亡時，由保險公司給付指定受益人的人壽保險金額，依法不計入遺產總額、免課徵遺產稅，然而，若投保未經金管會核准的外國保險公司壽險，保險給付仍應併入遺產總額課稅。

台北國稅局表示，實務上，曾有民眾因未將海外身故保險給付100萬美元併入遺產總額申報，最終被國稅局補徵加計罰鍰共約新台幣540萬元。

財政部台北國稅局今天召開例行記者會指出，依遺贈稅法第16條第9款規定，有指定受益人的人壽保險契約，其死亡給付得不計入遺產總額，免課徵遺產稅，但以該壽險契約適用保險法第112條規定者為限。

台北國稅局說明，若被繼承人在生前投保未經金管會核准的外國保險公司人壽保險，則無法適用保險法第112條規定，從而不適用遺產及贈與稅法第16條第9款規定。

台北國稅局舉例，被繼承人A生前在境外B保險公司投保人壽保險，並指定子女2人為受益人，A於2020年3月間死亡，子女取得身故保險給付美金100萬美元，但未將這筆保險給付金額併入遺產總額申報，經國稅局補徵遺產稅約新台幣300萬元，並裁處所漏稅額0.8倍罰鍰、約240萬元，連補帶罰共約540萬元。

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台北國稅局呼籲，被繼承人生前如果有投保未經金管會核准的外國保險公司人壽保險，納稅義務人辦理遺產稅申報時，應如實申報該項保險給付金額，如經查獲有漏報情事，將依規定補稅處罰。

台北國稅局表示，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，依稅捐稽徵法規定，納稅義務人自動向稅捐稽徵機關補報及補繳所漏稅額者，可加計利息，免予處罰。（編輯：黃國倫）1110719