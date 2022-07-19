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長榮「弟弟派」再出手 加碼長榮航約1萬張

2022/7/19 20:04（7/19 20:16 更新）
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由長榮「弟弟派」掌握的長榮國際19日公告近期加碼買進約1萬張長榮航股票。圖為長榮航空大樓。（中央社檔案照片）
由長榮「弟弟派」掌握的長榮國際19日公告近期加碼買進約1萬張長榮航股票。圖為長榮航空大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北19日電）長榮經營權之爭持續延燒，由長榮「弟弟派」掌握的長榮國際今天公告近期加碼買進約1萬張長榮航股票，累計已持有60.3萬張長榮航股票，持股比例達11.41%。

長榮國際今天在公開資訊觀測站公告，在6月23日至7月18日間，投資新台幣約3.16億元買進約1萬234張長榮航股票，平均每股交易金額為30.9465元。

長榮航空董事改選將於明年登場，「弟弟派」在6月10日的長榮航第4大股東長榮鋼股東會上僅取得1席董事、2席獨董後，轉而積極布局長榮航空持股，自6月中起便分批陸續買進長榮航股票。

長榮國際今天也說明，目前累計持有長榮航空股票約60萬3165張，金額約77.99億元，持股比例11.41%。

長榮航空今天股價開低走高，終場上漲1元，收在34.15元，漲幅3.02%。（編輯：楊蘭軒）1110719

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