美股道瓊指數大漲754點 法人：有利台股連動

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（中央社記者潘智義台北20日電）台股昨天因電子股漲多休息，但資金輪動，仍收在近平盤位置。法人認為，台股反彈格局未變，因道瓊工業指數大漲754.44點，出現近一個月來最強漲勢，有利台股今天連動。

道瓊工業指數終場大漲754.44點，漲幅2.43%，收在31827.05點。標準普爾500指數勁揚105.84點，漲幅2.76%，收在3936.69點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲353.1點，漲幅3.11%，收在11713.15點。

台股19日終止連4個交易日上揚走勢，終場小跌25.56點，收在14694.08點，守住14679點月線關卡，成交值新台幣1964.8億元，加計盤後交易約1993.12億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然台股反彈主角台積電領軍的電子股19日漲多休息，但焦點迅速轉到非權值股、非電族群，甚至中小型股，代表目前仍屬反彈格局。

蔡明翰指出，現階段須留意美股財報、7月28日聯準會（Fed）升息，但升息前的利空空窗期指數仍有機會驚驚漲，尤其7月能源價格下滑，即便美國消費者物價指數創高，但通膨仍可能有見到高點向下的機會，但結果如何有待觀察。

他說，台股目前仍處於跌深反彈期，但指數是否有機會回升，仍言之過早，投資人宜短線進出，投入資金比例不宜過高，分散布局金融、傳產、電子各類股。

他認為，在快速輪動下，若美股財報結果出現電子股財報較佳的情況時，漲多休息的電子股仍有機會再漲。

產業訊息方面，統一企業及統一超商19日晚間在台灣證券交易所召開重大訊息記者會，公布董事會決議分別以新台幣239億元及51億元，共計290億元買下法商手上60%的台灣家樂福股權。

製鞋廠鈺齊國際日公布，上半年歸屬母公司稅後淨利14.98億元，創歷史新高，年增229%，稅後每股盈餘8.06元，年增229%。

國內牛仔褲加工大廠如興高層異動，未及時發布重大訊息，台灣證券交易所表示將進行查核。如興19日召開重大訊息記者會仍未釐清問題，台灣證券交易所當天晚間宣布，對如興處以新台幣150萬元違約金。（編輯：趙蔚蘭）1110720