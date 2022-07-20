台積電領軍 台股一度漲逾200點突破14900點

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（中央社記者潘智義台北20日電）受美股道瓊工業指數大漲754.44點激勵，台股今天由台積電領軍，開高一度大漲逾200點，突破14900點，隨後維持高檔震盪，上漲逾170點。

至10時50分止，加權指數來到14874.03點，上漲179.95點，成交金額新台幣1294.13億元，8大類股齊揚。

晶圓代工雙雄台積電盤中來到503元，上漲12元；聯電來到41.15元，漲1.25元；IC設計大廠聯發科來到687元，上揚25元。

貨櫃三雄長榮盤中來到93.2元，小漲1.6元；陽明在平盤87.8元附近徘徊；今天除權息的萬海漲勢較為明顯，一度來到109元，漲4元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，美股止穩，台股沒理由不漲，從6月初的16800點附近，來到6月12日的低點13928點，下跌近2880點，從技術面來看有機會反彈至15000點。

吳文彬指出，適逢台指期結算，外資已有轉多單跡象，若轉倉後仍維持多單，代表外資對8月看法偏多，但須觀察9月美聯準會（Fed）可望升息3碼影響；短線底部形成，可望在7月1日的空方缺口、今天的多方缺口間震盪。

他認為，短線可留意美財報週帶動美股表現，進而與台股連動的股票，台積電領頭的晶圓代工等權值股、工業電腦、車用、ABF載板、智財概念股、貨櫃三雄、高殖利率股票。（編輯：趙蔚蘭）1110720