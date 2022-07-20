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首頁 / 產經

台灣產業有底氣 經長看下半年經濟審慎不悲觀

2022/7/20 11:36
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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）經濟部長王美花今天表示，通膨與原物料上漲，經濟成長率預測值下修，為國際大趨勢，不過台灣產業在國際上仍很有底氣，因此經濟部對台灣下半年經濟表現預期「審慎但不悲觀」。

王美花今天出席「2022百年巨變 黃金東協」論壇時接受聯訪。媒體問及中經院、中研院均下修今年下半年經濟成長率預測值，並問王美花對於下半年台灣的出口與內需表現看法。

王美花表示，經濟成長率預測下修，是包括通膨、原物料上漲等整體國際大趨勢，台灣的內需相對因為疫情趨緩，內需不斷增加，出口是否受整體國際大趨勢影響，從今年1到6月的數據即可一窺。

王美花說，台灣上半年的電子業、資通訊甚至傳產等產業出口值，大部分還是正成長，而近2、3年來，台灣產業的基本面，在國際上還是很有底氣，因此經濟部對此國際趨勢會「審慎但不悲觀」。

媒體提問，歐洲天然氣價格暴漲，是否會影響台灣能源價格？王美花說明，歐洲天然氣價格不僅暴漲，也有供應量是否足夠的問題，主因是俄烏戰爭，而中油合約採購非常專業，有7成長約、3成現貨或短約，其中3成所受波動比較大。

王美花強調，國內天然氣價格，經濟部會與國內物價穩定等面向一起考量，目前中油仍有在吸收油價與天然氣，其中桶裝瓦斯最明顯，凍漲至今。

至於第4季是否可能解除民生用電的凍漲措施，王美花表示，首先會就國內物價穩定一起考量，並審慎確保台電、中油的財務穩健，而電價是1年召開兩次審議會議，下半年的審議也會從各面向討論。（編輯：翟思嘉）1110720

王美花
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